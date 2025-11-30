Подвергшийся нападению Большунова лыжник назвал последствия инцидента

Лыжник Александр Бакуров заявил, что извинения Большунова не изменят ситуацию

Российский лыжник Александр Бакуров назвал последствия инцидента, в результате которого он пострадал из-за действий трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после финиша второго полуфинального забега в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что извинения Большунова не исправят ситуацию. «Я не выйду на гонку в воскресенье, если мне напишут сообщение, извинятся. (...) Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать», — заявил он.

29 ноября Большунов после финиша намеренно наехал на Бакурова, после чего тот упал и травмировал ногу. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.