Политолог Слебода: ЕС может устранить Трампа для возобновления помощи США

Отчаяние ряда европейских политиков из-за нынешнего курса американской администрации в отношении России может побудить ЕС пойти на крайние меры вплоть до ликвидации Дональда Трампа. Такое мнение высказал американский политолог Марк Слебода в интервьюYouTube-каналу Dialogue Works.

«Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных», — высказал мнение аналитик.

По его мнению, перед загнанными в угол европейцами, стремящимися вернуть Соединенные Штаты в орбиту резко антироссийского курса, остается единственный преступный вариант — физическое устранение Дональда Трампа.

По словам Слебоды, на месте европейцев он бы не рассчитывал на то, что США встанут на защиту Евросоюза защиту в конфликте с Россией и Украиной.

Ранее издание Politico написало, что в Евросоюзе боятся, что план администрации президента США по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов России.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо заявил, что представители Европейского союза сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине.