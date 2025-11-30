Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:57, 30 ноября 2025Мир

В США заявили о желании Евросоюза ликвидировать Трампа

Политолог Слебода: ЕС может устранить Трампа для возобновления помощи США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Отчаяние ряда европейских политиков из-за нынешнего курса американской администрации в отношении России может побудить ЕС пойти на крайние меры вплоть до ликвидации Дональда Трампа. Такое мнение высказал американский политолог Марк Слебода в интервьюYouTube-каналу Dialogue Works.

«Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных», — высказал мнение аналитик.

По его мнению, перед загнанными в угол европейцами, стремящимися вернуть Соединенные Штаты в орбиту резко антироссийского курса, остается единственный преступный вариант — физическое устранение Дональда Трампа.

По словам Слебоды, на месте европейцев он бы не рассчитывал на то, что США встанут на защиту Евросоюза защиту в конфликте с Россией и Украиной.

Ранее издание Politico написало, что в Евросоюзе боятся, что план администрации президента США по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов России.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо заявил, что представители Европейского союза сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

    На Западе заявили об угрозах Трампа в адрес Мадуро

    В США заявили о желании Евросоюза ликвидировать Трампа

    Российские дроны-матки ставят в ступор военных ВСУ

    Еще один южный аэропорт ввел дополнительные ограничения

    Долину захотели вырезать из новогоднего фильма

    В Госдуме предложили ввести меры защиты покупателей от «схемы Долиной»

    В МИД России раскрыли маневры Европы для срыва переговоров по Украине

    В заявлении Ермака об отказе Зеленского отдавать Донбасс увидели новый смысл

    В России предложили выплачивать зарплату за материнство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости