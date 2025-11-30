Забота о себе
05:00, 30 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о связи сухого воздуха с опасными заболеваниями

Врач Сережина: Сухой воздух делает человека восприимчивым к болезням
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Длительное нахождение в помещении с слишком сухим воздухом делает человека более восприимчивым к вирусным и бактериальным заболеваниям, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Влажность воздуха должна находиться пределах от 40 до 60 процентов. Ниже — это уже сухой воздух. В первую очередь от него страдают слизистые носоглотки и роговица глаз: количество защитной слизи уменьшается, и организм становится более восприимчивым к вирусным и бактериальным инфекциям», — предупредила врач.

Также, по ее словам, в сухом воздухе дольше удерживаются частицы пыли, бытовые клещи, частички кожи и шерсти животных — поэтому усиливаются аллергические реакции, а аллергены и инфекционные агенты распространяются быстрее.

«Отдельно нужно учитывать состояние глаз: пересыхание роговицы повышает риск инфекционных и аллергических заболеваний, которые лечатся дольше. В таких случаях можно использовать увлажняющие глазные капли, — рекомендовала Сережина. — Если появляются зуд или отек в носовой полости, ощущение нехватки воздуха, сначала стоит проветрить помещение. Если через пять–десять минут симптомы не проходят, имеет смысл исключить аллергию».

    Все новости