Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:43, 30 ноября 2025Экономика

Россиянам объяснили порядок компенсации сгоревших советских вкладов

Родившимся в 1946-1991 годах полагается двукратная компенсация сгоревших вкладов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко рассказала агентству «Прайм» о том, что компенсация сгоревших советских вкладов продолжается и тем, кто родился с 1946 по 1991 год она полагается в двукратном размере.

Однако, если часть денег уже была получена раньше, то сумма уменьшается. Гражданам 1945 года рождения и старше, а также их наследникам она выплачивается в трехкратном размере остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года, с теми же оговорками, что и предыдущей категории лиц.

Если же вклады в Сберегательном банке российской Федерации были закрыты в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, выплат не будет.

Юрист также отметила, что выплаты наследникам осуществляются вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов и их размер не уменьшается на сумму ранее полученного пособия на погребение.

На 2026 год в бюджет заложено около 1,662 миллиарда рублей,на 2027 год почти такая же сумма, на 2028 чуть меньше — порядка 1,56 милларда рублей.

Ранее были перечислены категории россиян, которых ждет повышение пенсии с 1 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    Оценены шансы Макгрегора принять участие в турнире UFC в Белом доме

    Россиянам объяснили порядок компенсации сгоревших советских вкладов

    В МИД Франции назвали дату принятия решения по замороженным активам России

    В Киеве объявили воздушную тревогу

    В Польше показали карту Украины без Крыма

    Десятки российских туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за подрыва ВСУ танкеров

    Появилось видео отражения атаки ВСУ на Белгородскую область

    Мирная жительница российского села пострадала от вражеского БПЛА

    Дочь Трампа показала президента США с маленьким внуком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости