Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
04:50, 30 ноября 2025Спорт

Российский хоккеист помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Никита Кучеров

Никита Кучеров. Фото: Frank Gunn / Keystone Press Agency / Global Look Press

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Прошедшая в Нью-Йорке 29 ноября встреча закончилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. У «Тампы» дубль оформил Брэндон Хэйгел (11-я и 29-я минуты). Кроме того, по разу отличились Ник Пол (43) и Джейк Генцел (60).

Российский хоккеист Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Шайба гостей — на счету Джей Ти Миллера (38). Между тем, голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и отметился двумя минутами штрафа.

Ранее хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Кучеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

    Онищенко назвал опасное последствие «зимовки» в теплых странах

    В Госдуме захотели изменить условия выдачи семейной ипотеки

    МИД Ирана осудило решение Трампа по Венесуэле

    Над резиденцией Трампа подняли истребитель

    На Красной площади откроются первые новогодние аттракционы

    Раскрыт перечень изъятых у Ермака вещей

    Россиян предупредили о связи сухого воздуха с опасными заболеваниями

    Российский хоккеист помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости