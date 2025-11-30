Российский хоккеист помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Прошедшая в Нью-Йорке 29 ноября встреча закончилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. У «Тампы» дубль оформил Брэндон Хэйгел (11-я и 29-я минуты). Кроме того, по разу отличились Ник Пол (43) и Джейк Генцел (60).

Российский хоккеист Никита Кучеров сделал три результативные передачи. Шайба гостей — на счету Джей Ти Миллера (38). Между тем, голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и отметился двумя минутами штрафа.

Ранее хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Кучеров.