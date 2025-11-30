Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:40, 30 ноября 2025Бывший СССР

Украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику

В Львове украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Во Львовской области мужчина смог сбежать в Польшу после того, как пограничник отошел в туалет, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

На КПП «Шегини» пограничник ненадолго покинул свой пост и отошел в туалет. Украинец воспользовался этим и сбежал через границу в Польшу.

Ситуация произошла еще в августе, однако о ней стало известно только сейчас. Пограничника оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатность.

Ранее неизвестные в гражданском пытались задержать мужчину на улице в Киеве. Неизвестные потребовали у него документы, а затем к нему подъехал автобус территориального центра комплектования. Украинец попытался убежать и в результате сломал ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые правила утильсбора, дедлайн по уплате налогов и биометрия для мигрантов. Что изменится в России с 1 декабря

    В Госдуме оценили призывы арестовать Зеленского

    Стало известно о помощи Сийярто с переводом на встрече Путина и Орбана

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Россией

    Умеров назвал встречу с США успешной

    Украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику

    Российские войска улучшили позиции у села Шахово

    Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском

    Назван фаворит чемпионата России по футболу

    Дуров запуситил новый проект Cocoon на блокчейне TON

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости