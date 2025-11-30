Умеров назвал встречу с США успешной

Умеров назвал встречу делегаций Украины и США во Флориде успешной

Встреча с американской делегацией в США по урегулированию украинского кризиса была успешной и продуктивной, заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал переговоры между делегациями США и Украины в американском штате Флорида. «В настоящий момент эта встреча была продуктивной и успешной», — назвал он положительные моменты.

Умеров добавил, что обсуждалось будущее Украины.

Ранее Умеров объявил о начале встречи делегаций Украины и США.