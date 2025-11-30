Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:47, 30 ноября 2025Бывший СССР

Умеров назвал встречу с США успешной

Умеров назвал встречу делегаций Украины и США во Флориде успешной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Встреча с американской делегацией в США по урегулированию украинского кризиса была успешной и продуктивной, заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал переговоры между делегациями США и Украины в американском штате Флорида. «В настоящий момент эта встреча была продуктивной и успешной», — назвал он положительные моменты.

Умеров добавил, что обсуждалось будущее Украины.

Ранее Умеров объявил о начале встречи делегаций Украины и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые правила утильсбора, дедлайн по уплате налогов и биометрия для мигрантов. Что изменится в России с 1 декабря

    В Госдуме оценили призывы арестовать Зеленского

    Стало известно о помощи Сийярто с переводом на встрече Путина и Орбана

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Россией

    Умеров назвал встречу с США успешной

    Украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику

    Российские войска улучшили позиции у села Шахово

    Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском

    Назван фаворит чемпионата России по футболу

    Дуров запуситил новый проект Cocoon на блокчейне TON

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости