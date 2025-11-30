Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 30 ноября 2025Бывший СССР

Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

Умеров объявил о начале встречи делегаций Украины и США
Ольга Коровина

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров объявил о начале встречи делегаций Украины и США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Умеров сообщил, что главной темой обсуждения станут шаги по достижению «справедливого мира». «Приоритеты — защита украинских интересов и движение вперед на основе наработок Женевы. Работаем ради реального мира для Украины», — написал он.

До этого журналисты ТАСС обратили внимание на то, что пост о начале встречи украинской и американской делегаций был удален с канала Умерова. Последняя публикация в канале была посвящена анонсу готовящихся переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Он сменил на этом посту бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку. Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 28 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Назван фаворит Гран-при Катара «Формулы-1»

    В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

    Глава МИД Турции заявил о готовности России и Украины к мирному соглашению

    Лепс рассказал о планах завести детей с 19-летней невестой

    101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    В российском городе 45 домов оказались в зоне ЧС после серии атак

    Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

    Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости