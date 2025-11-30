В МИД России раскрыли маневры Европы для срыва переговоров по Украине

Замглавы МИД Рябков: Европа бросает все силы на срыв переговоров по Украине

Европа бросает все силы на срыв переговоров по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ.

«Я полностью уверен, что по факту отказ от продолжения нормальной дипломатической работы был в прямом смысле слова продиктован кураторами из Европы», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, он уточнил, что безнадежность европейской стороны очевидна, так как при появлении перспективы решения украинского конфликта власти «бросают все силы на его срыв».

Рябков провел параллель с ситуацией, которая произошла в 2022 году. Замглавы МИД отметил, что тогда российская сторона близко подошла к договоренностям. Однако в тот момент переговорному процессу помешали «злонамеренные происки западных столиц», среди которых выделялся Лондон.