В Вышгороде загорелось предприятие после атаки ВС России

В Вышгороде загорелось предприятие после атаки дронов ВС России

В Вышгороде Киевское области загорелось предприятие после атаки дронов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в городе загорелась многоэтажка. На месте работают спасатели, полицейские и медики. Кроме того, разрушен частный дом, возник пожар на территории предприятия. Подробности уточняется.

Ранее Вооруженные силы России поразили объект энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины.

14 ноября Минэнерго Украины раскрыло масштабы российских атак на энергетическую инфраструктуру. По информации ведомства, ВС России за октябрь и начало ноября использовали для атак на объекты энергетики страны более 150 ракет и более двух тысяч дронов.