В заявлении Ермака об отказе Зеленского отдавать Донбасс увидели новый смысл

Дубинский: Ермак сделал вид, что его уход — это месть США за позицию о Донбассе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак придал политический окрас своей отставке в рамках коррупционного скандала. Он сделал вид, что его уход — это месть Вашингтона за его позицию по поводу Донбасса, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Нардеп увидел новый смысл в том, что Ермак за день до начала обысков сделал заявление, что Украина при Владимире Зеленском не станет отдавать Донбасс в рамках мирного плана США.

«Это было сделано для того, чтобы политизировать процесс обысков и придать ему окрас "месть США за государственную позицию"», — полагает украинский парламентарий.

Дубинский сделал вывод, что Ермак и Зеленский используют отказ от американской мирной инициативы для спасения себя от обвинений в коррупции. «Война для них это способ обогащения и способ обеспечить свою безнаказанность!» — заключил он.

Ранее журналист Саймон Шустер, ссылаясь на источники в офисе украинского лидера, рассказал, что Зеленский не хочет сдавать Донбасс на мирных переговорах из-за страха проиграть будущие выборы главы государства. Любой оппонент на выборах «будет его за это пинать, пока он не сломается», добавил он.

