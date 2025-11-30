В США потребовали расследовать удар по судну с людьми в Карибском море

Члены Конгресса США потребовали расследовать удар по судну с людьми в Карибском море. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Комитеты Сената и Палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили о намерении усилить надзор за Пентагоном. Поводом стали сообщения СМИ о том, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ расправиться со всеми членами экипажа судна, подозреваемого в контрабанде наркотиков в Карибском море.

Отмечается, что конгрессмены потребовали полный отчет о совершенном ударе.

О том, что США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, как утверждается, использовалось для перевозки наркотиков, стало известно 7 ноября. По словам Хегсета, три человека, которые были на борту, не выжили в результате атаки. Министр также заявил, что власти Соединенных Штатов истребят каждого, кто участвует в незаконном ввозе наркотиков на американскую территорию.