01:20, 30 ноября 2025

Захарова и рэпер Птаха выпустили трек

Юлия Мискевич
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) выпустили трек «Белая стая». Об этом дипломат рассказала в Telegram-канале.

«Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло», — написала Захарова.

В песне лирический герой обращается к женщине, которая прошла через трудности и сохранила свою силу и способность любить.

Захарова анонсировала совместную композицию с рэпером Птахой в июле этого года.

В 2024 году стало известно, что российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала официальный представитель МИД РФ. Трек получил название «Сила моя со мной».

