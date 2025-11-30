Зеленскому предрекли отставку в Новый год

Политтехнолог Петров: Зеленский объявит о своей отставке в Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский может к Новому году подать в отставку. Такой прогноз озвучил политтехнолог Владимир Петров, передает Telegram-канал «Политика страны».

По мнению Петрова, глава государства решил «всех послать» и объявить о своей отставке. Он предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь Зеленский обратится к гражданам и скажет, что покидает свой пост.

«Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет», — добавил Петров.

Ранее сообщалось, что Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране — на Западе допустили, что его может заменить на посту бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Издание The Sunday Times назвало его единственным человеком, рейтинг которого близок к президентскому, хотя Зеленский все еще опережает Залужного.