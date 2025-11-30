Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:53, 30 ноября 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли отставку в Новый год

Политтехнолог Петров: Зеленский объявит о своей отставке в Новый год
Ольга Коровина

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский может к Новому году подать в отставку. Такой прогноз озвучил политтехнолог Владимир Петров, передает Telegram-канал «Политика страны».

По мнению Петрова, глава государства решил «всех послать» и объявить о своей отставке. Он предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь Зеленский обратится к гражданам и скажет, что покидает свой пост.

«Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет», — добавил Петров.

Ранее сообщалось, что Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране — на Западе допустили, что его может заменить на посту бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Издание The Sunday Times назвало его единственным человеком, рейтинг которого близок к президентскому, хотя Зеленский все еще опережает Залужного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Россиянка инсценировала кончину ребенка ради наживы

    Мошенники выманили у пенсионерки миллионы по новой схеме обмана

    В Европе испугались возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США

    Чемпионку Европы дисквалифицировали за укус соперницы

    На Красной площади открыли ГУМ-каток

    В российском городе осколок люка пробил стекло машины с матерью и детьми

    Зеленскому предрекли отставку в Новый год

    Дочь Синди Кроуфорд в бюстгальтере и микрошортах выгуляла собаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости