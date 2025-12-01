Реклама

22:45, 1 декабря 2025

Африканская страна предложила России военную базу «с видом на море»

WSJ: Судан предложил России открыть военную базу «с видом на Красное море»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Судан предложил России открыть военную базу на своей территории. Об этом со ссылкой на источники в правительстве африканской страны сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно плану, который был направлен в Москву, Судан готов разместить до 300 российских военнослужащих и до четырех военных кораблей в Порт-Судане. База будет занимать «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря», пишет газета.

России также предложат доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в Судане. Как указано в материале, такое соглашение может стать «стратегическим преимуществом для России» и «тревожным событием для США».

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что переговоры о военной базе на востоке страны поставлены на паузу. «С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено», — отметил он.

