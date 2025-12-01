Россия
15:04, 1 декабря 2025Россия

Десятки подростков в черных масках на улицах перепугали россиян

В Петербурге десятки подростков в черных масках вышли на улицы и были задержаны
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге десятки подростков вышли на улицы в черных масках и темных вещах и перепугали горожан. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», несовершеннолетние цеплялись за автобусы, залезали на инженерные конструкции и машины, нарушители спокойствия были задержаны полицией.

Всего в отделе оказались 33 человека, школьники прибыли в Северную столицу из разных регионов России, желая поучаствовать в сходке руферов и зацеперов. Как выяснило издание, в отделе, к примеру, провели ночь уроженцы Ленинградской области и Великого Новгорода.

Несовершеннолетним, которые вели себя наиболее «активно», выписали административные штрафы за нарушение правил дорожного движения и хулиганство.

За пятерых экстремалов пришлось отдуваться взрослым. Их наказали за неисполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Московской области нашли школьника без признаков жизни и его подругу с оторванной рукой. Удалось установить, что оба были зацеперами.

Они пострадали при подъеме на электричку, которая следовала из Москвы в Калугу.

