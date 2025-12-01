В Госдуме отреагировали на предложение ввести новую меру против агрессивных подростков

Депутат Синельщиков раскритиковал идею эмансипации агрессивных подростков

Закон о принудительной эмансипации агрессивных подростков не пройдет чтения в Госдуме, убежден первый заместитель председателя комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. В беседе с «Лентой.ру» он раскритиковал идею.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП России) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал с помощью принудительной эмансипации признавать полностью дееспособными подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления и фактически не поддаются перевоспитанию, чтобы они «отвечали перед законом не как дети, а как взрослые».

«Скорее всего, коль они не подлежат никаким коррекциям, у них с мозгами что-то неблагополучно. Их надо признавать отстающими в развитии и, наоборот, с учетом этих обстоятельств признавать частично вменяемыми. Скорее об этом идет речь, а не о том, чтобы поскорее их привлечь к уголовной ответственности, даже не в 14 лет, в 12 лет. Нет, конечно. Надо глубоко исследовать эту личность и, по-видимому, надо лечить, лечить интенсивно и пытаться воспитывать необычными методами, но никак не то, что предлагают», — высказался депутат.

