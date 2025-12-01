Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 1 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на предложение ввести новую меру против агрессивных подростков

Депутат Синельщиков раскритиковал идею эмансипации агрессивных подростков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Закон о принудительной эмансипации агрессивных подростков не пройдет чтения в Госдуме, убежден первый заместитель председателя комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. В беседе с «Лентой.ру» он раскритиковал идею.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП России) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал с помощью принудительной эмансипации признавать полностью дееспособными подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления и фактически не поддаются перевоспитанию, чтобы они «отвечали перед законом не как дети, а как взрослые».

«Скорее всего, коль они не подлежат никаким коррекциям, у них с мозгами что-то неблагополучно. Их надо признавать отстающими в развитии и, наоборот, с учетом этих обстоятельств признавать частично вменяемыми. Скорее об этом идет речь, а не о том, чтобы поскорее их привлечь к уголовной ответственности, даже не в 14 лет, в 12 лет. Нет, конечно. Надо глубоко исследовать эту личность и, по-видимому, надо лечить, лечить интенсивно и пытаться воспитывать необычными методами, но никак не то, что предлагают», — высказался депутат.

До этого замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что в России готовы к переходу на 12-летнее обучение в школах. По его словам, это вопрос времени.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok