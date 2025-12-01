Спорт
13:35, 1 декабря 2025Спорт

Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе

36-летний футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: jcomp / Freepik

Футболист любительского клуба «Арлан» умер в Уфе во время матча Открытой любительской лиги. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, 36-летнему игроку во время матча стало плохо, он упал на газон. «Причиной смерти стал тромб, который оторвался прямо во время игры», — говорится в сообщении.

По информации портала ufa1.ru, умершему было 35 лет. На вызов приехали две машины скорой помощи, врачи пытались спасти футболиста, находившегося в состоянии клинической смерти, но реанимационные мероприятия не имели эффекта.

В сентябре вратарь клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес умер в 19 лет во время матча пятого испанского дивизиона. Футболист получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего у него произошла остановка сердца прямо на поле.

    Все новости