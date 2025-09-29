В Испании 19-летний футболист умер во время матча

Вратарь клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес умер в 19 лет в результате травмы, полученной во время матча пятого испанского дивизиона. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).

Футболист получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего у него произошла остановка сердца прямо на поле. Тренер команды Рафа де ла Пенья первым оказал пострадавшему помощь и сделал искусственное дыхание. Также попытку реанимации предприняла болельщица, студентка медицинского факультета, находившаяся на трибуне.

По пути в больницу Рамирес пережил вторую остановку сердца. Несмотря на усилия врачей, утром 29 сентября футболист скончался в реанимации клиники города Сантандер.

За время своей карьеры Рамирес зарекомендовал себя как один из лидеров «Колиндреса». Он был капитаном команды и помогал клубу сохранять позиции в региональных чемпионатах.