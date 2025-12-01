Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 1 декабря 2025Экономика

В Германии решили сэкономить на Рождестве

В нескольких городах Германии решили отказаться от рождественского освещения
Виктория Клабукова

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В Германии решили воздержаться от трат на рождественское освещение. Об этом пишет Bild.

Так, от рождественских огней решили отказаться власти Дрездена — праздничное освещение будет полностью отключено в барочном квартале вокруг улицы Кенигсштрассе. Традиционно в этом районе светодиодными гирляндами украшают восемьдесят лип, однако этой осенью в муниципальном бюджете не нашлось средств для обрезки крон, из-за чего деревья слишком разрослись. Местные бизнесмены предложили провести работы за собственный счет, тем не менее городские власти от этого отказались.

Из-за больших расходов от световых скульптур отказались в Штутгарте, а в Гейдельберге решили включать праздничную иллюминацию позднее обычного — не в полдень, а в три часа дня — и выключать ее не позднее чем через час после закрытия рождественской ярмарки. В то же время в Луккенвальде и Хильдесхайме оплачивать рождественское освещение будут за счет пожертвований горожан.

В Магдебурге ранее выделенные на рождественские огни средства решили вернуть обратно в бюджет, в том числе для того, чтобы обновить обветшалые мосты. В Дюссельдорфе на Королевском бульваре расходы на уличное освещение покроют владельцы торговых палаток. Жители Швельмы останутся без рождественских украшений — гирлянды были украдены, а на их повторную покупку у города не хватает денег.

Ранее россиянам рассказали, какие новогодние гирлянды стоит выбирать для украшения дома. Наиболее безопасными считаются светодиодные на LED-основе: в отличие от многих других, они почти не нагреваются, имеют долгий срок службы и расходуют электричество в 8-10 раз меньше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война и безумие!» Во Франции в шоке от разговоров о превентивных ударах НАТО по России

    Россияне разлюбили один вид ресторанов

    В России начнут собирать биометрию у иностранцев на границе

    Индия не устояла перед большими скидками на российскую нефть

    Российским чиновникам пообещали крупные премии за одно действие

    В Москве взорвался автомобиль крупного специалиста по квантовой электронике. В деле появился украинский след

    Блогерша показала простой способ продлить срок службы капроновых колготок

    Отечественному автомобильному рынку предрекли резкое снижение продаж

    В Германии решили сэкономить на Рождестве

    Десятки подростков в черных масках на улицах перепугали россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости