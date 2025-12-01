Культура
Григорьев-Апполонов заявил о неприятии солиста «Иванушек» фанатами

Григорьев-Апполонов: Поклонницы «Иванушек» долго не принимали Олега Яковлева
Андрей Шеньшаков

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Лидер культовой музыкальной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов высказался об отношении поклонниц коллектива к солисту Олегу Яковлеву. Его слова передает 5-tv.ru.

По словам «рыжего из Иванушек», публика долгое время не принимала нового участника коллектива Олега Яковлева, который пришел на смену Игорю Сорину.

«Это был кошмар реальный, его не принимала публика, девчонки. За кулисами вообще кошмар творился, слезы. Он все время уходил из группы, говорил, что больше не может, что никто не хочет видеть его на сцене. Было дико тяжело», — сообщил Григорьев-Апполонов.

В какой-то момент публика стала поддерживать артиста. «Где-то через полгода треша мы выступаем, выходит Олег и начинает петь песню Игоря "Облака". Он ее поет, а я слышу на припеве вдруг: "Олег, Олег". Слава богу, Олежку приняли», — добавил он.

Ранее стало известно, что солист группы «Иванушки International» прокомментировал сообщения о распаде музыкального коллектива.

