Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

Пользователь Reddit с ником Young_wealth рассказал, при каких обстоятельствах семья заподозрила его в причастности к страшному преступлению — наркоторговле. По его словам, это произошло во время свадьбы, на которую приехало множество родственников.

«Я уже около полугода перепродаю на eBay электронику и винтажные вещи, которые нахожу в секонд-хендах, и храню их в белых пластиковых пакетах в багажнике машины. В тот день моей тете понадобилась зарядка для телефона из ее автомобиля, а я предложил сходить за ней, поскольку мне тоже было нужно взять кое-что», — написал автор.

Когда он вернулся в дом, там царила «какая-то странная атмосфера», а присутствующие неотрывно следили за парнем глазами. Наконец, мать отвела его в сторону и встревоженно спросила, все ли у него в порядке и не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Автор пришел в замешательство, а потому мать прямо спросила, не продает ли он наркотики.

«Оказывается, мой дядя увидел меня возле автомобиля и мельком разглядел в багажнике кучу белых пакетов. Он рассказал об этом другому моему дяде, а тот незамедлительно выложил все матери. После этого все они подумали, что эти пакеты наполнены запрещенными веществами. Мне пришлось буквально показать им свой аккаунт на eBay и объяснить, чем я вообще занимаюсь», — заключил автор, добавив, что некоторых его родственников эта ситуация очень рассмешила.

