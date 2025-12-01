Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 1 декабря 2025Интернет и СМИ

Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Best Auto Photo / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Young_wealth рассказал, при каких обстоятельствах семья заподозрила его в причастности к страшному преступлению — наркоторговле. По его словам, это произошло во время свадьбы, на которую приехало множество родственников.

«Я уже около полугода перепродаю на eBay электронику и винтажные вещи, которые нахожу в секонд-хендах, и храню их в белых пластиковых пакетах в багажнике машины. В тот день моей тете понадобилась зарядка для телефона из ее автомобиля, а я предложил сходить за ней, поскольку мне тоже было нужно взять кое-что», — написал автор.

Когда он вернулся в дом, там царила «какая-то странная атмосфера», а присутствующие неотрывно следили за парнем глазами. Наконец, мать отвела его в сторону и встревоженно спросила, все ли у него в порядке и не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Автор пришел в замешательство, а потому мать прямо спросила, не продает ли он наркотики.

«Оказывается, мой дядя увидел меня возле автомобиля и мельком разглядел в багажнике кучу белых пакетов. Он рассказал об этом другому моему дяде, а тот незамедлительно выложил все матери. После этого все они подумали, что эти пакеты наполнены запрещенными веществами. Мне пришлось буквально показать им свой аккаунт на eBay и объяснить, чем я вообще занимаюсь», — заключил автор, добавив, что некоторых его родственников эта ситуация очень рассмешила.

Ранее другая пользовательница Reddit заподозрила измену бойфренда по необычному признаку. Ее догадка оказалась основана на вкусе его губ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

    Samsung начнет экономить на смартфонах

    Дуа Липа прошлась на камеру в прозрачном платье

    Украине не удалось согласовать с американцами гарантии безопасности

    Водитель продюсера «Ласкового мая» дал на него показания

    На кладбищах США появились пустые могилы американских наемников

    В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

    Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

    Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости