21:06, 1 декабря 2025

Назван самый вредный вид кофе

Диетолог Поляков призвал отказаться от растворимого кофе
Александра Лисица
Фото: Anna_Kim / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Антон Поляков рассказал, какой вид кофе наносит больше всего вреда организму. Его специалист назвал в беседе с aif.ru.

По словам диетолога, больше всего пользы приносит зерновой кофе свежего помола без добавок, а вот от растворимого он порекомендовал отказаться. Поляков объяснил, что в растворимом кофе часто содержатся добавки. «Лучше растворимые, сублимированные виды кофе не потреблять», — посоветовал он.

В то же время Поляков добавил, что даже молотый кофе, если он крепкий (например, эспрессо или ристретто), рекомендуется не всем. В частности, эти напитки противопоказаны, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. «В этом случае можно выбрать американо, это более разбавленная версия», — уточнил диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала главные ошибки при диарее. В первую очередь она посоветовала исключить тяжелую пищу, молоко, алкоголь и газировку.

