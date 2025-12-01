В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Уиткоффа

Депутат Чепа: Путин и Уиткофф определят основные стороны мирного соглашения

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ходе визита последнего в Москву определят основные стороны будущего мирного соглашения, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Об ожиданиях от встречи он рассказал «Ленте.ру».

«Хотелось бы, чтобы еще раз американская сторона подтвердила принципиальность позиций, выработанных на Аляске, и [сообщила], в каком ключе идет согласование с украинской стороной. Я думаю, здесь определят основные стороны будущего соглашения и дальше рабочие группы приступят к его воплощению», — высказался депутат.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал дату встречи Уиткоффа с Путиным. По его словам, она состоится 2 декабря во второй половине дня.

До этого госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал визит спецпосланника Трампа в Россию. Он подчеркнул, что Москва должна стать частью «уравнения» по Украине. По словам американского госсекретаря, именно для этого Уиткофф поедет в российскую столицу.

