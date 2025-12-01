Раскрыт способ обмана заставивших ограбить соседей российского студента аферистов

В Чувашии студент по приказу аферистов полез грабить соседей

В Чувашии студент по приказу аферистов полез грабить соседей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

Фигурант — 18-летний студент первого курса, уроженец Алатыря. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам краж и покушений на них. Сейчас молодой человек отправлен под домашний арест.

По данным правоохранителей, юноша стал жертвой мошенников в конце ноября. Сначала в течение двух дней он перевел на их счета более 100 тысяч рублей своих денег и 65 тысяч рублей, принадлежащих матери. После этого он понял, что его обманули, и продолжил общение со злоумышленниками для того, чтобы вернуть деньги. Те предложили ему искать деньги в квартирах, владельцы которых якобы финансируют ВСУ. Тогда в течение часа он разбил окна в двух квартирах, чтобы ограбить их, но не смог. Из третей квартиры ему удалось украсть 130 тысяч рублей. Похищенные деньги он тоже перевел аферистам.

