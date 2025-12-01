Силовые структуры
Раскрыт способ обмана заставивших ограбить соседей российского студента аферистов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Чувашии студент по приказу аферистов полез грабить соседей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

Фигурант — 18-летний студент первого курса, уроженец Алатыря. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам краж и покушений на них. Сейчас молодой человек отправлен под домашний арест.

По данным правоохранителей, юноша стал жертвой мошенников в конце ноября. Сначала в течение двух дней он перевел на их счета более 100 тысяч рублей своих денег и 65 тысяч рублей, принадлежащих матери. После этого он понял, что его обманули, и продолжил общение со злоумышленниками для того, чтобы вернуть деньги. Те предложили ему искать деньги в квартирах, владельцы которых якобы финансируют ВСУ. Тогда в течение часа он разбил окна в двух квартирах, чтобы ограбить их, но не смог. Из третей квартиры ему удалось украсть 130 тысяч рублей. Похищенные деньги он тоже перевел аферистам.

Ранее сообщалось, что мошенники начали воровать объявления об аренде квартир москвичей.

