Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:02, 1 декабря 2025Экономика

Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в декабре

Депутат Бессараб назвала последнюю неделю декабря самой короткой рабочей неделей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнила, что в конце месяца россияне будут работать только два дня — 29 и 30 декабря. «Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — добавила она.

Ранее руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин назвал способ выгодно продлить новогодние праздники. По его словам, для этого нужно взять отпуск в конце декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

    Samsung начнет экономить на смартфонах

    Дуа Липа прошлась на камеру в прозрачном платье

    Украине не удалось согласовать с американцами гарантии безопасности

    Водитель продюсера «Ласкового мая» дал на него показания

    На кладбищах США появились пустые могилы американских наемников

    В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

    Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

    Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости