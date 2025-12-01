Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в декабре

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнила, что в конце месяца россияне будут работать только два дня — 29 и 30 декабря. «Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — добавила она.

