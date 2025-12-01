С российского подрядчика потребовали более миллиарда рублей за срыв стройки

На Камчатке с подрядчика потребовали более 1 млрд руб. за срыв стройки больницы

Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края сообщила, что суд принял к производству иск о взыскании более миллиарда рублей с подрядчика, сорвавшего сроки строительства краевой больницы. Об этом пишет РИА Новости.

Арбитражный суд Камчатского края зарегистрировал исковое заявление от КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта Камчатская краевая больница» к подрядчику АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании финансовых санкций в сумме 1,21 миллиарда рублей за нарушение сроков возведения первого этапа нового медицинского учреждения, сообщили в суде.

Из искового заявления следует, что госконтракт заключили в апреле 2021 года с дедлайном сдачи объекта 31 декабря 2024 года. К этой дате подрядчик выполнил обязательств на 6,323 миллиарда рублей, но допустил существенную задержку. Общая сумма к взысканию состоит из 1,2 миллиарда рублей пени за 280 дней просрочки и 1,8 миллиона рублей штрафов.

При этом заказчик утверждает, что все необходимые для работы документы, включая проектную документацию, были переданы подрядчику в установленном порядке в мае 2021 года, а обязанность по проведению входного контроля и уведомлению о недостатках лежала на исполнителе.

