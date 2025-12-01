Мир
Симоньян рассказала о «медвежьей услуге» Украины

Симоньян: Украина оказала себе медвежью услугу, ограничив права русских людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Киев навредил сам себе, ограничив права русских людей, заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, украинские власти поступили глупо, начав «гнобить русских на русской земле».

«Здесь можно еще поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь — символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали», — добавила она.

Журналист добавила, что Россия защищает права русских на русской земле.

Ранее Симоньян предрекла разделение Украины по примеру Польши.

