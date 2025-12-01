Стало известно о возвращении самого популярного политика на Украину

Экс-главком ВСУ Залужный вернулся на Украину

Посол Украины в Великобритании, бывший главком Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о своем возвращении на родину. На это обратило внимание издание «Страна».

Залужный опубликовал в соцсетях фото с женой Еленой, добавив подпись «Дома лучше всего» и два сердечка в цветах украинского флага.

Ранее сообщалось, что Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране — на Западе допустили, что его может заменить Залужный. Издание The Sunday Times назвало его «единственным человеком, рейтинг которого близок к президентскому».

При этом еще летом социологические опросы показывали, что Залужный стал самым популярным украинским политиком. Гипотетическая партия Залужного набрала бы на выборах 74 процента голосов.

