Трамп объяснил свое сообщение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Трамп: США не рассматривают Венесуэлу как дружественное государство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп объяснил свое сообщение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, опубликованное 28 ноября. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что ранее рекомендовал считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым, поскольку США не рассматривают это государство как дружественное.

Трамп также ответил на вопрос о том, следует ли воспринимать это сообщение как возможную подготовку к нанесению ударов по территори страны американскими военными.

«Не вкладывайте в это никакого смысла», — сказал глава Белого дома. Он вновь обвинил власти Венесуэлы в организации нелегальной миграции и наркоторговли.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. Перед этим в Соединенных Штатах начали обсуждать вероятность проведения военной операции в Венесуэле.

