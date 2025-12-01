Украинскую судью дисквалифицировали за угрозы фигуристам

ISU отстранил украинскую судью Алену Лисову за угрозы фигуристам

Международный союз конькобежцев (ISU) временно отстранил украинскую судью по фигурному катанию Алену Лисову на год за нарушение этики. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Спортсмен, выступавший в танцах на льду, пожаловался на угрозы судьи во время соревнований. Согласно его жалобе, Лисова выразила недовольство выступлением дуэта и предположила, что они не смогут попасть на чемпионат без возвращения к прежнему тренеру, угрожая этим их будущему участию в турнире.

В ответ на обвинения судья отвергла претензии, однако в январе 2025 года ее временно отстранили для разбирательства. В итоге отстранение стало официальным и продлится до 13 января 2026 года.

В апреле ISU пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Балкова наказали за попытку повлиять на результаты юниорского этапа Гран-при в Любляне (Словения).