Украинскую судью дисквалифицировали за угрозы фигуристам

ISU отстранил украинскую судью Алену Лисову за угрозы фигуристам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) временно отстранил украинскую судью по фигурному катанию Алену Лисову на год за нарушение этики. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Спортсмен, выступавший в танцах на льду, пожаловался на угрозы судьи во время соревнований. Согласно его жалобе, Лисова выразила недовольство выступлением дуэта и предположила, что они не смогут попасть на чемпионат без возвращения к прежнему тренеру, угрожая этим их будущему участию в турнире.

В ответ на обвинения судья отвергла претензии, однако в январе 2025 года ее временно отстранили для разбирательства. В итоге отстранение стало официальным и продлится до 13 января 2026 года.

В апреле ISU пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Балкова наказали за попытку повлиять на результаты юниорского этапа Гран-при в Любляне (Словения).

