Умеров анонсировал консультации по урегулированию после переговоров в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, после переговоров с американской стороной анонсировал продолжение консультаций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Умеров также анонсировал работу над согласованием общего рамочного решения. По его словам, в переговорах наблюдается серьезный прогресс. Он также отметил сближение позиций Украины и США.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи с американской стороной содержательным и конструктивным.