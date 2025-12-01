В Британии обратили внимание на одну особенность украинской делегации на переговорах с США

Telegraph: Зеленский послал в США замешанного в коррупционном скандале Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский послал на переговоры в США секретаря Совета нацбезопасности страны Рустема Умерова, замешанного в коррупционном скандале. На одну особенность украинской делегации обратила внимание британская газета The Telegraph.

«Новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлеченным в коррупционный скандал, который привел к отставке [главы офиса президента Украины] Андрея Ермака», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что главной темой переговоров между Россией и США во Флориде стали границы государств по окончании российско-украинского конфликта. По словам неназванных украинских чиновников, встреча делегаций прошла напряженно.

30 ноября в американском штате Флорида состоялись переговоры между США и Украиной. Стороны провели встречу в расширенном составе. После этого количеств участников сократилось до шести — по три представителя с каждой стороны. В американскую делегацию вошли в том числе госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.