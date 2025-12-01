Мир
В Европе признали необходимость Зеленского подчиниться в случае давления США

Валтонен: Зеленскому придется подчиниться, если США окажут давление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подчиниться, если США примут решение об окончании боевых действий и окажут давление на Киев. Ее слова приводит издание Yle.

«Это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия», — сказала политик.

Валтонен добавила, что путь к урегулированию конфликта выглядит сложным.

Ранее в США завершились переговоры украинской и американской делегаций. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине. Впереди ожидается визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Москву.

