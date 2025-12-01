Внучка Михаила Боярского показала откровенные фото в честь дня рождения

Внучка Михаила Боярского Екатерина снялась в крошечном топе от бикини

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина Боярская показала фото в откровенном виде в честь дня рождения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница артиста снялась в крошечном топе от бикини с цветочным принтом и треугольными чашками. Также она распустила уложенные волнами волосы, подчеркнула глаза черными стрелками и надула пузырь из жевательной резинки.

«С днем рождения меня. 27», — указала в подписи девушка.

