1 декабря 2025

Во Франции заявили о безумном плане НАТО против России

Филиппо назвал полным безумием идею о превентивных ударах НАТО по России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Идея нанесения превентивного удара Североатлантического альянса по России является безумной, и такие планы не могут быть «оборонительными». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«ВОЙНА И БЕЗУМИЕ! (...). Знаменитый "оборонительный альянс" оправдывает переход в "наступление"... Достаточно лишь надуманного или полностью выдуманного предлога, чтобы начать войну! Например, диверсии на газопроводах "Северный поток". Российский заговор, не правда ли?… Вот вам и "превентивный удар"!» — возмутился политик.

Филиппо подчеркнул, что НАТО «должна была исчезнуть в 1991 году вместе с холодной войной», однако сейчас блоку постоянно приходится оправдывать свое существование, создавая врагов и развязывая войны. Поэтому он призвал Францию как можно скорее выйти из альянса.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Он добавил, что военный блок мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве «оборонительных действий».

