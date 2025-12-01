Забота о себе
13:35, 1 декабря 2025

Врач подсказал неочевидные домашние средства от боли в горле

Отоларинголог Кумар: Мороженое и леденцы помогут облегчить боль в горле
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

Отоларинголог Нирмал Кумар подсказал неочевидные домашние средства, которые помогут облегчить боль в горле. Его рекомендации приводит Daily Mirror.

Врач считает, что при боли в горле необязательно покупать дорогие спреи. По его мнению, во-первых, эффективность многих из них не доказана, а во-вторых, при вирусной инфекции вообще мало что может помочь. В связи с этим специалист рекомендовал обратить внимание на простые и доступные способы. Например, снять воспаление помогает полоскание горла раствором соленой воды, а уменьшить боль — парацетамол или ибупрофен.

Менее очевидным способом борьбы с простудой врач назвал сладости и мороженое. Он уточнил, что леденцы стимулируют выработку слюны и снимают отек, а кусочки льда или эскимо охлаждают и обезболивают горло. Правда, отоларинголог напомнил, что злоупотреблять десертами опасно из-за высокого содержания в них сахара.

Наконец, Кумар посоветовал выпить теплый напиток с медом и лимоном. Он уточнил, что слишком горячее питье может усилить боль, но теплое — уменьшит болезненность, а мед смягчит першение.

Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина опровергла мифы о прививках. Главным заблуждением она назвала мнение, что прививки могут перегрузить иммунную систему.

