«Большая группа захлебнулась в нечистотах». ВСУ бегут по канализационным трубам из взятого под контроль России Красноармейска

Иванников: Бойцы ВСУ захлебнулись нечистотами, пытаясь сбежать из Красноармейска

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл жуткие подробности отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из взятого под контроль РФ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. По его словам, остатки украинских формирований пытаются сбежать из города по канализационным трубам.

Эксперт пояснил, что организованное сопротивление в населенном пункте сломлено, а среди бойцов противника царит паника. Попытки спастись через подземные коммуникации приводят солдат к трагической кончине, добавил он.

Оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города. Это у них не получается... Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город Олег Иванников советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса

По словам Иванникова, боеспособных подразделений ВСУ в Покровске нет. Многие украинские солдаты тяжело ранены и не способны воевать. «Они истекают кровью и ждут, когда российские вооруженные силы и медицинские службы сумеют оказать им помощь», — объяснил подполковник запаса.

Путину доложили о переходе Красноармейска под контроль России

Вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО). Там начальника Генштаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему о том, что Красноармейск и Волчанск перешли под контроль российских войск.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

После доклада о взятии городов посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Москва располагает свидетельствами жителей Красноармейска и Волчанска о зачистках ВСУ, расправах над гражданами и их истязаниях.

Потеря Красноармейска может ослабить переговорную позицию Украины

Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко считает, что переход Красноармейска под контроль Российской армии значительно ослабит переговорную позицию Киева.

«Это повлияет на предстоящую встречу представителя США с нашим президентом, усилив нашу позицию. Но и одновременно затруднит переговоры. США являются в данной ситуации "проводниками" украинской позиции, а она, мягко говоря, ослабевает»,— указал он.

Фото: Stringer / Reuters

В свою очередь, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заметил, что Красноармейск является самым значимым со стратегической точки зрения звеном в оборонительной линии ВСУ в ДНР. В результате контроля над городом российские войска смогут занять Славянск, Краматорск и всю территорию ДНР, добавил эксперт.

«Запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», — резюмировал он.