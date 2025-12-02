Реклама

Военный эксперт назвал последствие потери Красноармейска для Киева

Марочко: Освобождение Красноармейска ослабит переговорную позицию Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подполковник ЛНР, автор сообщества «Марочко live», военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) и Волчанска российскими войсками. В беседе с aif.ru он рассказал, что это сделает переговорную позицию Киева намного слабее.

«Это повлияет на предстоящую встречу представителя США с нашим президентом, усилив нашу позицию. Но и одновременно затруднит переговоры. США являются в данной ситуации "проводниками" украинской позиции, а она, мягко говоря, ослабевает»,— отметил он.

По словам военного эксперта, судьба Красноармейска и Волчанска была решена еще несколько недель назад.

О переходе Красноармейска и Волчанска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время его поездки в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

