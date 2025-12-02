Реклама

07:51, 2 декабря 2025

Депутат Рады рассказал о нежелании украинских политиков занимать место Ермака

Депутат Рады Дмитрук заявил о нежелании политиков занимать место Ермака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские политики не хотят возглавлять офис президента (ОП) страны после отставки Андрея Ермака. Об этом «Известиям» сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, сейчас должность главы офиса Зеленского — это риск обнажить все механизмы, схемы, связи и преступления. По этой причине президент опасается ставить на это место кого-то нового. «Любой новый человек автоматически получает доступ к архивам, каналам влияния и тайным договоренностям, которые еще быстрее уничтожат Зеленского», — пояснил Дмитрук.

Депутат Рады также отметил, что на Украине в настоящий момент нет ни одного действительно влиятельного и авторитетного игрока, который добровольно решился бы стать главой офиса президента.

«Кто согласится на должность, зная, что она настолько прогнила, что вот-вот рухнет в горящую лаву? Таких людей очень мало. Тем более это, по сути, работа только при Зеленском. Стать главой ОП, чтобы потом сесть в тюрьму?», — высказался он, добавив, что все кандидаты дипломатично уходят от этого «заманчивого» предложения.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский получил приказ покинуть пост на этой неделе. При этом депутат Рады допустил, что украинский лидер не последует приказу.

