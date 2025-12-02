Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом одного человека

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредседатель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надел на прогулку по центру Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, черную курту с гербом России и автографом Путина. Об этом сообщают РИА Новости.
После прогулки по столице они отправились в Кремль на встречу с лидером России.
Владимир Путин перед переговорами с представителями Америки был настроен трезво, жестко и в то же время оптимистично.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала первые кадры встречи Владимира Путина с делегацией США. Со стороны России в переговорах помимо Кирилла Дмитриева принимает участие помощник Путина Юрий Ушаков.