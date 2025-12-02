Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:18, 2 декабря 2025Россия

Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом одного человека

Дмитриев в куртке с автографом Путина показал Москву спецпосланнику Трампа
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредседатель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надел на прогулку по центру Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, черную курту с гербом России и автографом Путина. Об этом сообщают РИА Новости.

После прогулки по столице они отправились в Кремль на встречу с лидером России.

Владимир Путин перед переговорами с представителями Америки был настроен трезво, жестко и в то же время оптимистично.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала первые кадры встречи Владимира Путина с делегацией США. Со стороны России в переговорах помимо Кирилла Дмитриева принимает участие помощник Путина Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Путин озвучил условие возвращения Европы к переговорам по Украине

    Штурм Димитрова ВС России сняли на видео

    Европе предрекли траты на Украину после завершения конфликта

    Набиуллина рассказала об изменениях денежно-кредитной политики

    Трамп похвастался своим острым умом

    Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера на переговорах в Москве

    Долиной посоветовали «снять корону» после скандала

    Четыре страны выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции

    Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом одного человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok