Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом одного человека

Дмитриев в куртке с автографом Путина показал Москву спецпосланнику Трампа

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредседатель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надел на прогулку по центру Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, черную курту с гербом России и автографом Путина. Об этом сообщают РИА Новости.

После прогулки по столице они отправились в Кремль на встречу с лидером России.

Владимир Путин перед переговорами с представителями Америки был настроен трезво, жестко и в то же время оптимистично.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала первые кадры встречи Владимира Путина с делегацией США. Со стороны России в переговорах помимо Кирилла Дмитриева принимает участие помощник Путина Юрий Ушаков.