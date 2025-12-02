Дмитриев снова сводил Уиткоффа в ресторан

Уиткофф пообедал с Дмитриевым перед переговорами с Путиным

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пообедали в одном из московских ресторанов перед началом российско-американских переговоров с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, обед прошел в ресторане, удостоенном звезды Michelin в 2022 году. Политики покинули заведение примерно в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что предполагаемый самолет спецпосланника президента США приземлился в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры должны начаться в 17:00.

В августе Дмитриев и Уиткофф также посещали ресторан в парке «Зарядье» перед началом официальных переговоров. Там спецпосланник американского лидера заказал чебурек, который в меню называется La Grande.