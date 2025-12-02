Реклама

Культура
18:42, 2 декабря 2025Культура

Елена Проклова развелась с мужем из-за сравнения с бомжихой

Елена Проклова заявила, что причиной развода с мужем стало сравнение с бомжихой
Ольга Коровина

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова высказалась о причинах развода с третьим супругом бизнесменом Андреем Тришиным. Об этом она рассказала в шоу «Пусть говорят».

Актриса призналась, что копила обиду на мужа долгие годы и решила порвать с ним после очередной ссоры. Проклова пояснила, что любит консервировать продукты, поэтому собирает банки и бутылки, из-за чего супруг однажды сделал ей неприятное замечание.

«Вдруг мне Андрей говорит: "Ты же бомжиха! Ты же собираешь бутылки". После этого я пошла и подала заявление на развод», — поделилась артистка.

Проклова вышла замуж за Тришина в 1984 году, их брак продлился 30 лет. У пары есть дочь Полина. В октябре 2024 года сообщалось, что экс-супруг снова сделал актрисе предложение руки и сердца. Тогда артистка заявила, что еще не ответила Тришину, но, скорее всего, даст свое согласие на повторную свадьбу.

