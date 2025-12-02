Элитный полк ВСУ опубликовал фейковое фото из Красноармейска

Shot: Элитный полк ВСУ опубликовал фейк с флагом Украины в Красноармейске

Элитный 425-й штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал фейковое фото с флагом Украины в центре Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). На публикацию обратил внимание Telegram-канал Shot.

Отмечается, что представители полка взяли видео Минобороны России и заменили российский флаг на украинский. Пользователи заметили подмену и уличили авторов публикации во лжи. После этого пост был удален, подчеркивает Shot.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от подразделений ВСУ. Позднее российский лидер назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.