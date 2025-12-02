Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 2 декабря 2025Мир

Генсек НАТО высказался об атаках на танкеры в Черном море

Генсек НАТО Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Черном море
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали озабоченность, высказанную, действительно, Турцией, нашим союзником Турцией, относительно безопасности в Черном море», — сказал он.

Однако глава Североатлантического альянса попытался переложить вину за эти инциденты на Россию, хотя в результате атаки пострадал и российский корабль.

Ранее Танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. Судно, перевозившее растительное масло и следовавшее в Грузию, подверглось нападению примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответ на удары по российским танкерам

    Россиянка попала под следствие после обращения в полицию

    Зять Трампа прогулялся по Красной площади

    В России предложили компенсировать ущерб от жилищных мошенников

    Фото 44-летней теннисистки Серены Уильямс в купальнике вызвало споры в сети

    Россиянин выиграл больше 4 миллионов рублей на матчах РПЛ

    Таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников спрятанные в подушке сбережения

    В России модернизировали роботизированные «Депеши»

    Путин порассуждал о ведении боевых действий с Европой

    Елена Проклова развелась с мужем из-за сравнения с бомжихой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok