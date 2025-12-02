Генсек НАТО высказался об атаках на танкеры в Черном море

Генсек НАТО Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал осуждать украинские атаки на суда в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали озабоченность, высказанную, действительно, Турцией, нашим союзником Турцией, относительно безопасности в Черном море», — сказал он.

Однако глава Североатлантического альянса попытался переложить вину за эти инциденты на Россию, хотя в результате атаки пострадал и российский корабль.

Ранее Танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом, был атакован в Черном море. Судно, перевозившее растительное масло и следовавшее в Грузию, подверглось нападению примерно в 80 милях (148 километрах) от побережья Турции.