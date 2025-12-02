Кулеба предрек «долгую войну» с Россией и назвал способ избежать ее

Кулеба: Украину ждет «долгая война» без мирной сделки

Украину ждет «долгая война» с Россией, если мирная сделка не будет заключена. Об этом предупредил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит Telegram-канал «Новини Live».

«Мы находимся в ситуации, когда Россия имеет возможности нас уничтожать, а мы недостаточно сильны, чтобы полностью себя обезопасить», — отметил политик.

Он подчеркнул, что соглашение по урегулированию конфликта «всем не понравится», но без него боевые действия будут продолжаться еще много лет, и ситуация ухудшится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложностях на переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, территориальный вопрос является наиболее трудным. «Вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важна конкретика от США и Европы», — добавил глава государства.