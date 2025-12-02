Миллиарды рублей экс-сотрудника сверхсекретного подразделения МВД России захотели забрать

«Ъ»: ГП подала иск об изъятии активов рекордсмена-взяточника из МВД РФ Сатюкова

Генпрокуратура России подала иск об изъятии активов бывшего сотрудника сверхсекретного подразделения — Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова, получившего взятку в пять миллиардов рублей от администратора криптобиржи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Требования надзорного ведомства о конфискации в доход государства недвижимости в России и за границей, дорогостоящих автомобилей, миллионах рублей наличными и коллекции часов Patek Philippe рассмотрит Зюзинский суд Москвы.

В ходе расследования коррупционного дела экс-полицейского Генпрокуратура выяснила, что он на имя своего друга Дмитрия Соколова оформил два автомобиля Porshe Cayenne Turbo, 13 квартир и несколько нежилых помещений в Санкт-Петербурге, виллу в Дубае, недвижимость на 80 миллионов рублей в Саратове и несколько машиномест.

У Сатюкова нашли семь часов фирмы Patek Philippe и еще одни бренда S.T.Duрont Paris на общую сумму 100 миллионов 350 тысяч рублей. Кроме этого, во время обысков была изъята наличность: 201 тысяча долларов и 145 тысяч рублей.

Также Сатюков получил доходы от инвестиций — брокеры заработали для него больше миллиарда рублей. На банковских счетах Cоколова были обнаружены 278 тысяч долларов, 33 тысячи евро и 617 тысяч рублей.

Сатюков и Соколов заочно арестованы. Оба бежали за границу и были объявлены в международный розыск. По версии следствия, они вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).

Бюро, в котором служил Сатюков, входит в Управление «К», где собирают и анализируют данные с помощью современных технологий и специального оборудования, чтобы получать доказательства при расследовании преступлений. Известно, что специалисты подразделения владеют методами и технологиями цифрового анализа, восстановления данных и проведения следствия — борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий является главным направлением работы подразделения.