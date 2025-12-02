Реклама

09:18, 2 декабря 2025

Надругавшийся над 18-летней россиянкой водитель такси предстанет перед судом

Владимир Седов
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве предстанет перед судом водитель такси, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности 18-летней девушки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 ноября злоумышленник перевозил пассажирку. Оказавшись в месте, где нет способных помешать ему людей, он напал на девушку и, применив насилие, совершил в отношении нее действия сексуального характера. После этого злоумышленник сбежал с места преступления, а потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан, экспертиза доказала его причастность к преступлению. На время расследования уголовного дела мужчину отправили в СИЗО под арест. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Сертолово Ленинградской области задержали 26-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 16-летней пассажирки.

