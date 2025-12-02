Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 2 декабря 2025Наука и техника

Назван простой способ улучшить память всего за 40 минут

Psychophysiology: Силовая тренировка в 42 минуты ускоряет работу мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Одна умеренно интенсивная силовая тренировка продолжительностью около 42 минут может заметно ускорять работу «оперативной памяти» и повышать скорость обработки информации. К такому выводу пришли исследователи Университета Пердью и их коллеги, опубликовав работу в журнале Psychophysiology.

В эксперименте участвовал 121 здоровый взрослый в возрасте от 18 до 50 лет. Участников случайным образом разделили на две группы: первая выполняла силовую тренировку (жим от груди, тяга, бицепс, жим ногами, разгибания рук и ног на тренажерах) в 2 подхода по 10 повторений на 65–75 процентов от максимального веса, вторая в это время просто сидела и смотрела видеозапись с теми же упражнениями.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

После силовой тренировки участники быстрее выполняли задания как на торможение реакции, так и на рабочую память, при этом точность ответов не страдала. На уровне мозга это сопровождалось сокращением латентности компонента P3 — нейроэлектрического маркера скорости когнитической обработки: мозг расходился с задачей быстрее, чем до тренировки.

Физиологические изменения тоже были выраженными: сразу после занятия значительно повышались уровень лактата в крови и систолическое давление. Анализ показал, что именно кратковременный подъем систолического давления частично «объясняет» ускорение реакций в когнитивных тестах — то есть эффект на мозг может быть связан с общим повышением уровня возбуждения и переформатированием распределения внимания.

Авторы подчеркивают, что речь идет о мгновенном эффекте — тестирование проводилось сразу после тренировки, и пока неизвестно, как долго он сохраняется и как силовые нагрузки влияют на людей с хроническими заболеваниями.

Ранее выяснилось, что полифенолы из улуна помогали мышам восстановить память и поведение после хронического недосыпа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о подготовке к войне с Россией. Последствия такого конфликта сочли катастрофой планетарного масштаба

    Россиянам раскрыли методы вовлечения детей в мошеннические схемы

    Назван простой способ улучшить память всего за 40 минут

    Депутат Рады предупредил о грозящей Украине катастрофе

    Названа особенность уничтоженных в Красноармейске бойцов ВСУ

    В Госдуме высказались о будущем пенсионного возраста в России

    Полуголый пекарь рассказал о безумных поклонницах и отказался месить тесто на Onlyfans

    Россиянам рассказали о болезнях при долго не заживающих ранах

    Парень встретил незнакомца в ресторане и вскоре был опозорен перед всеми друзьями

    Российский регион попал под удар дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости