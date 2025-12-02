Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:12, 2 декабря 2025Бывший СССР

Названа особенность уничтоженных в Красноармейске бойцов ВСУ

Кимаковский: Киев потерял в Красноармейске элитных бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинские войска потеряли в Красноармейске (украинское название — Покровск) наиболее подготовленные соединения из числа элитных. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Речь идет об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждает Кимаковский, счет потерь элитных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта идет на десятки.

О переходе Красноармейска и Волчанска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время его поездки в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о подготовке к войне с Россией. Последствия такого конфликта сочли катастрофой планетарного масштаба

    Россиянам раскрыли методы вовлечения детей в мошеннические схемы

    Назван простой способ улучшить память всего за 40 минут

    Депутат Рады предупредил о грозящей Украине катастрофе

    Названа особенность уничтоженных в Красноармейске бойцов ВСУ

    В Госдуме высказались о будущем пенсионного возраста в России

    Полуголый пекарь рассказал о безумных поклонницах и отказался месить тесто на Onlyfans

    Россиянам рассказали о болезнях при долго не заживающих ранах

    Парень встретил незнакомца в ресторане и вскоре был опозорен перед всеми друзьями

    Российский регион попал под удар дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости