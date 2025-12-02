Кимаковский: Киев потерял в Красноармейске элитных бойцов ВСУ

Украинские войска потеряли в Красноармейске (украинское название — Покровск) наиболее подготовленные соединения из числа элитных. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Речь идет об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае», — уточнил собеседник агентства.

Как утверждает Кимаковский, счет потерь элитных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта идет на десятки.

О переходе Красноармейска и Волчанска под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ стало известно вечером 1 декабря. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину во время его поездки в один из пунктов управления Объединенной группировкой войск.